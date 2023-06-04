الزراعة النيابية توجه تحذيراً بشأن أزمة المياه خلال السنوات المقبلة

2023/06/04 | 23:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم السبت، تحذيراً بشأن ازمة المياه في العراق خلال السنوات المُقبلة، فيما اشارت الى دور الامطار الأخيرة بزيادة انتاج المحاصيل الزراعية.

وقال عضو اللجنة، ثائر مخيف، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “السنوات المقبلة قد يعاني العراق من مشاكل كبيرة في حال عدم التوصل الى حلول بشأن ازمة المياه، وخصوصا مع دول المنبع لاسيما تركيا”.

وأضاف، أن “المعالجات الحكومية مازالت دون المستوى المطلوب رغم تعاقب الحكومات، الا انها تبدأ التحرك بعد الوقوع في المشكلة وهو امر لم يجدي نفعاً”.

وبشأن دور الأمطار، بين مخيف، أن “هطول الامطار تسبب بانتعاش الزراعة وخصوصا موسم الحصاد للحنطة، والذي أدى لتسجيل ارقام كبيرة بالإنتاج، وحصول المزروعات على رية الفطام”.

وبين عضو لجنة الزراعة النيابية، ان “الامطار أسهمت بشكل كبير بزيادة انتاج المحاصيل الزراعية، على الرغم من ان التوقعات كانت سلبية جدا إزاء انتاج الموسم الحالي بسبب ازمة المياه والجفاف الذي يعانيه العراق”.

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