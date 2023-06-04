العقابي يبين معوقات تطبيق نظام الـ ATM المالي

2023/06/04 | 23:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضح رئيس مركز الحوكمة الالكترونية مازن العقابي، السبت، المعوقات والاسباب التي تحول دون تطبيق نظام الـ ATM المالي، فيما اكد ان ضعف الدعم اللوجستي يعد احد ابرز الأسباب.

وقال العقابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هنالك نوعا من ضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تعميمه في الدوائر المعنية “، مشيرا الى انه “من المفترض ان يكون هنالك دورا اكبر للبنك المركزي في توفير البيئة الصالحة لاشاعة النظام مع الجهات المستهدفة عن الطريق التواصل وتوفير جميع المعلومة الخاصة بـ نظام ATM”.

وتابع، ان “ضعف الدعم اللوجستي من الجهات المسؤولة يعد السبب الأبرز الذي يقف امام تطبيق هذا النظام داخل العراق”، لافتا الى ان “اما من الناحية الفنية يجب تطوير أداء البنك المركزي والدوائر التي تحتاج الة تطبيق النظام فيها”.

وكان مجلس الوزراء قد اصدر في وقت سابق قرار بتعميم نظام الـ ATM و الدفع الالكتروني لما فيه من عوائد اقتصادية كبيرة ومزايا بالنسبة للحكومة والمواطنين، فضلا عن مواكبة التطور النظام المالي الذي اخذت تتبعه اغلب دولة العالم المتقدمة.

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