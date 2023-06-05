دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يحسم مواجهة الذهاب وسط إشادات بحسين الشحات

2023/06/04 | 23:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي الأهلي المصري على منافسه الوداد المغربي بهدفين لواحد، في مواجهة أقيمت على أرض استاد القاهرة الدولي، الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2022.

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