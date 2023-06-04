بهدف واحد.. وفد سعودي إلى باريس من أجل ميسي

2023/06/04 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير بأن وفدا سعوديا وصل إلى باريس للتعاقد مع نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي

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