2023/06/04 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد (أ ف ب) – ودّع النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد الاسباني بإدراكه التعادل 1-1 في شباك اتلتيك بلباو الاحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الاخيرة من الدوري الاسباني وسط تقارير تفيد بتوصل نادي اتحاد جدة السعودي الى اتفاق للحصول على خدماته.وشارك بنزيمة (35 عاما) الذي سجل 354 هدفا وحقق 165 تمريرة حاسمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنزيمة يودّع ريال مدريد بهدف في شباك بلباو) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنزيمة يودّع ريال مدريد بهدف في شباك بلباو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).