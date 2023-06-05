2023/06/05 | 00:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية عدي عواد، الأحد، إن اللجنة لم تعارض الاتفاق السياسي "وإنما تعاملت مع نصوص قانونية".

وأضاف عواد في لقاء متلفز، أن "نصوص الموازنة المعدلة ستعرض للتصويت ولا دور للزعامات".

وأضاف، أن "الموازنة تضمنت نصوصاً عائمة يتم التلاعب بها على المزاج"، متابعاً أن "الموازنة لن تمر بتسوية سياسية وتأخيرها سببه المناقلات".

ومضى عواد إلى القول إن "جلسة تمرير الموازنة ستحدد الثلاثاء المقبل الساعة الواحدة ظهراً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالمالية النيابية: الموازنة لن تمر بتسوية سياسية وجلسة إقرارها ستُحدد الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالمالية النيابية: الموازنة لن تمر بتسوية سياسية وجلسة إقرارها ستُحدد الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).