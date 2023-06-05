2023/06/05 | 00:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني يعتزم مجلس الوزراء إدراج طلب من وزارة النقل يستهدف إصدار قرار بدفع مستحقات لصالح شركة سيركو البريطانية التي كانت تقدم الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي، قبل ان تقرر الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الملاحة الجوية تخسر الرهان أمام “سيركو”..



هل يتدخل مجلس الوزراء لتعويض الشركة بـ13 مليون دولار المركز الخبري الوطني.

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