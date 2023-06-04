الأقمار الصناعية تكشف صدمة في العراق من العيار الثقيل | تقرير

2023/06/05 | 00:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كارثة ..



استخراج النفط التي تعمق أزمة الجفاف في العراق وبطلها هذه المرة شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد, إذ حمّلت صحيفة “الغارديان” البريطانية، شركات النفط لاسيما في المناطق الجنوبية، جانبا من مسؤولية تفاقم شح المياه وزيادة التلوث، بسبب سعيها لتحقيق أرباح اضافية واستغلال ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.حلا..



وأشّر التقرير أن العراق يفقد ثلاثة براميل من المياه, مقابل كل برميل يتم انتاجه من النفط في ظل أزمة الجفاف التي تحاصر البلد, وانخفاض مناسيب المياه بشكل كبير, كما تحدث أن غالبية شركات النفط الاجنبية في العراق لا تفعل شيئا للحد من التداعيات البيئية، وما يهمها فقط تحقيق أعلى الأرباح واستغلال ارتفاع أسعار النفط .

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