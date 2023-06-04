ايران تقطع الغاز عن العراق بحجة عقوبات امريكا | تقرير

2023/06/05 | 00:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أزمة الكهرباء في بلد النفط والطاقة..حيث باتت مسألة تسديد المستحقات المالية لصادرات الغاز الإيراني مشكلة سياسية بين واشنطن وطهران والعراق، والتي ألقت بظلالها على إنتاج الكهرباء، مما جعل الأزمة تتفاقم أكثر فأكثر على وقع اشتداد حرارة الصيف.

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