معاهدة الأوبئة.. هل تساعد في الاكتشاف المُبكر للجوائح؟

2023/06/05 | 00:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لم يغادر الحديث عن أصل فيروس كرونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد 19” منطقة الاحتمالات حتى الآن.ولكن الجديد أن يأتي الحديث من مسؤول صيني، عن أن تسرب الفيروس من المختبر يظل احتمالا قائما، الأمر الذي أعاد إثارة الجدل من جديد حول قضية أصل الفيروس، وهل ستساعد معاهدة الأوبئة التي تقوم منظمة الصحة العالمية […]

ظهرت المقالة معاهدة الأوبئة..



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