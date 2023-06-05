تربية الرصافة الثالثة تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي

2023/06/05 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثالثة تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي / الدور الاول للعام الدراسي 2022 / 2023.

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