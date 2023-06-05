2023/06/05 | 00:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q-YmZ_c5qUo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حاملو قلادة الإبداع يتفقدون مسرح أور..الأوساط الثقافية تتطلع إعادة ذي قار إلى خريطة الفن والثقافة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حاملو قلادة الإبداع يتفقدون مسرح أور..الأوساط الثقافية تتطلع إعادة ذي قار إلى خريطة الفن والثقافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).