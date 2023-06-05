شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية العراقي ونظيره السوري في بغداد

2023/06/05 | 00:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LDA67lR5FX4

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