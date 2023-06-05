العكيلي: 12% من الموازنة لكردستان و 2% للمحافظات الجنوبية

2023/06/05 | 00:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم المحلل السياسي صباح العكيلي، الاحد، حكومة إقليم كردستان بالتعكز على الاتفاقات السياسية من اجل تمرير نسبتها من قانون الموازنة العامة، فيما اكد انه يجب ان لا تمر الاتفاقات السياسية على حساب محافظات الوسط والجنوب.

وقال العكيلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الوقت قد حان لانهاء مجاملة الإقليم التي امتدت لمدة عشرين عام في اغلب الملفات مع الحكومة المركزية”، مشيرا الى ان “اللجنة المالية مطالبة بالتصويت على ارقام واقية لنسبة الإقليم من الموازنة وانصاف المحافظات الجنوبية”.

وتابع، ان “الإقليم سيحصل على نسبة 12.67% في حين ان المحافظات الجنوبية ستأخذ نسبة 2% وهذا ما يندرج ضمن الغبن الظلم للمحافظات الجنوبية”، لافتا الى ان “كردستان مستمرة بالتعكز على ملف الاتفاقات السياسية من اجل تمرير نسبتهم من قانون الموازنة العامة”.

وبشان نسبة المحافظات الجنوبية من الموازن يؤكد العكيلي: “على ضرورة احكام السيطرة على المعابر والمنافذ الحدودية والمطارات وتضمين عائداتها في الموازنة العامة”، مضيفا انه “من غير المعقول ان تمر تكون الاتفاقات السياسية على حساب محافظات الوسط والجنوب”.

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