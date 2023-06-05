واشنطن.. سماع دوي انفجار و

2023/06/05 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الأميركية، الأحد، إن صوت الانفجار الذي سمع في جميع أنحاء العاصمة الأميركية واشنطن نتج عن تحليق عسكري، وليس انفجارا، فيما قالت رويترز إن الانفجار نجم عن مطاردة جوية عالية السرعة لطائرات عسكرية نفاثة لاحقت طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي للعاصمة.

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