صِدام القطارات .. حين يكلّف خطأ اشارة المرور آلاف الضحايا

2023/06/05 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باهاناغا (الهند) (أ ف ب) – في مدرسة ثانوية حُولت موقتًا إلى مشرحة، نظر زوجان إلى مجموعة صور لجثث مشوّهة جراء اصطدام ثلاثة قطارات في الهند، قبل أن تلفتهما واحدة قدّرا أنها تعود لابنهما البالغ 22 عامًا.حاولا عدم تصديق حدسهما لكن القلادة حول عنق صاحب الصورة أكّدت أنه نجلهما.حاولت الأمّ كبت دموعها وألقت […]

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