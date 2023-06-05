الأهلي المصري يتقدم على الوداد قبل الحسم في الدار البيضاء

2023/06/05 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة (أ ف ب) – حقق الأهلي المصري فوزاً حذراً على ضيفه الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب 2-1 الأحد على ملعب القاهرة الدولي أمام أكثر من 50 ألف متفرج في ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.ولم يتمكن الفريق القاهري الطامح الى تعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب في المسابقة (10 حالياً) على […]

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