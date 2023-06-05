تحذير إيراني من خسارة ثلث التجارة مع العراق لصالح تركيا والسعودية

2023/06/05 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬طهران‭- ‬الزمان‮ ‬ ‮ ‬حذّر‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬التجارة‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬حميد‭ ‬رضا‭ ‬نيكان،‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬الشركات‭ ‬الإيرانية‭ ‬لثلث‭ ‬السوق‭ ‬العراقي‭ ‬لصالح‭ ‬الشركات‭ ‬التركية‭ ‬والسعودية‭.‬‮ ‬ وتوقع‭ ‬نيكان‭ ‬توقف‭ ‬تصدير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الإيرانية‭ ‬المصدرة‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة،‭ ‬اذا‭ ‬استمر‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الوتيرة،‭ ‬مرجعا‭ ‬سبب‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تشييد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ […]

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