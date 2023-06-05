2023/06/05 | 02:35 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lMuz0nsIVtw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حديث الشباب - مقهى المسافرين.. شباب يشجعون على السياحة والتعايش) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حديث الشباب - مقهى المسافرين.. شباب يشجعون على السياحة والتعايش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).