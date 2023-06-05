2023/06/05 | 02:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.عضو اللجنة المالية النيابية...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: عضو بمالية البرلمان يكشف عن اغراء نواب بشقق مقابل سحب تعديلات الموازنة أولاً على المسلة.

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