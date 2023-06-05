جرائم الشرف.. تبرير التقاليد أم استسهال القوانين

2023/06/05 | 02:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت هذه الحلقة الأسباب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لجرائم الشرف في العراق، ودور الحكومة في مكافحة هذه الجرائم، ما دور منظمات المجتمع في مكافحة جرائم الشرف؟ وما هو دور وسائل الإعلام في مكافحتها؟

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