إسرائيل تعقد اجتماعا أمنيا تحت الأرض لمحاكاة حالة

2023/06/05 | 03:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التهديدات بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، الأحد، وعقد اجتماعا نادرا لمجلس الوزراء الأمني المصغر في غرفة قيادة تحت الأرض لمحاكاة اتخاذ القرار خلال حرب محتملة على عدة جبهات، وفقا لوكالة "رويترز".

وجاء ذلك بعد أن اتهم نتنياهو مفتشي الأمم المتحدة بالتقصير في مواجهة إيران.

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