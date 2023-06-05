مسؤولون أميركيون: طيار

2023/06/05 | 05:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أميركيون، الأحد، إن طيار طائرة سيسنا المدنية التي تحطمت في ولاية فيرجينيا، وأدت إلى استجابة عسكرية بعد تحليقها فوق واشنطن العاصمة، لم يكن يستجيب لنداءات الطيارين العسكريين الذين اقتربوا من طائرته، وأضافوا أن تحطم الطائرة المدنية لم يكن بفعل التدخل العسكري.

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