لماذا العراق دولة فاشلة…!!؟

2023/06/05 | 05:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار الجبوري قبل أن نجيب على مثل هذا التساؤل، لابد أن نستعرض الأزمات السياسية ،التي تعصف بعموم العملية السياسية ،وأحزابها وكتلها المتناحرة على المناصب والنفوذ، فما أن تخرج الحكومة...أكمل القراءة ←

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