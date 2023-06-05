2023/06/05 | 07:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، إيقاف مباريات الدوري الممتاز تزامناً مع أيام FIFA DAY.وذكر الاتحاد في بيان أن “لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، قررت إيقافَ الدوري العراقيّ المُمتاز بعد نهايةِ الجولة (32) من الدوري والتي تختتم يوم الأحد، وذلك تزامناً مع أيام FIFA DAY التي تبدأ في العاشر من الشهر […]

ظهرت المقالة رسمياً..



FIFA DAY توقف الدوري الممتاز لكرة القدم أولاً على ايرث نيوز.

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