الكويت.. السجن المؤبد لإمام مسجد وافد

2023/06/05 | 08:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة كويتية بالسجن المؤبد على وافد عربي بعد إدانته بالاعتداء جنسيا على أحد الأطفال، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

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