2023/06/05 | 08:25 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخرطوم تعيش يوما آخر مع الاشتباكات والقصف المدفعي في نشرة اخبار الساعة 8صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Em1Xtpd_deU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخرطوم تعيش يوما آخر مع الاشتباكات والقصف المدفعي في نشرة اخبار الساعة 8صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخرطوم تعيش يوما آخر مع الاشتباكات والقصف المدفعي في نشرة اخبار الساعة 8صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).