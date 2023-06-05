2023/06/05 | 08:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتزايد الاتهامات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن كاد أن يقع حادث اصطدام بشكل خطير بين سفينتين حربيتين من الجانبين.وكاد أن يقع الحادث خلال تدريب بحري مشترك بين البحرية الأمريكية والكندية في مضيق تايوان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كادتا أن تصطدما.. شاهد لحظة اقتراب سفينة حربية صينية من مدمرة أمريكية بشكل خطير) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كادتا أن تصطدما.. شاهد لحظة اقتراب سفينة حربية صينية من مدمرة أمريكية بشكل خطير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).