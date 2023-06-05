2023/06/05 | 08:45 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: ATHUJ-q4Y_A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قوى اللادولة تستكمل التحضيرات.. قريباً عين الأسد بمرمى الهجمات | موجز اخبار الصباح 2023/6/5) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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