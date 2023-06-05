الليرة التركية تهبط إلى 21 مقابل الدولار

2023/06/05 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

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هبطت الليرة التركية بنحو واحد بالمئة، اليوم الاثنين، لتسجل 21 ليرة للدولار الواحد، في رد فعل أولى هش على تعيين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير، وزيرا للمالية في تركيا.





وجرى تداول الليرة التركية عند 21.1 مقابل الدولار في أسواق المال الآسيوية.



ولم يكن السعر بعيدا بشكل كبير عن المستوى المتدني القياسي الذي سجلته أمام الدولار الأسبوع الماضي إذ بلغت 21.8 لكل دولار.





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