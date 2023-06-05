الدفاع الروسية تعلن نتائج صد الهجوم الاوكراني

2023/06/05 | 09:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجوم شنته على 5 قطاعات من منطقة دونيتسك جنوبي أوكراني.

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