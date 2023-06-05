اكتشاف علاج محتمل لاضطراب جلدي وراثي نادر

2023/06/05 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد الباحثون المتغيرات الجينية التي تسبب اضطرابا جلديا التهابيا نادرا وشديدا، يُعرف باسم “قشيعة تعطيل التصلب” (disabling pansclerotic morphea)، ووجدوا علاجا محتملا.واكتشف باحثون من المعاهد الوطنية للصحة أن الذين يعانون من هذا الاضطراب لديهم نسخة مفرطة النشاط من بروتين يسمى STAT4، وهو الذي ينظم الالتهاب والتئام الجروح.وحدد العمل أيضا دواء يستهدف […]

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