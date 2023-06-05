أنشيلوتي: رحيل بنزيما فاجأ الجميع

2023/06/05 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن قرار كريم بنزيما بالرحيل بعد 14 موسما حافلا بالألقاب فاجأ الجميع، لكنه أصر على أن الفائز بالكرة الذهبية حصل على حق تحديد مصيره.وسيرحل […]

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