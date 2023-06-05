2023/06/05 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني خسر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان عبر موقع “إنستغرام” عددا غير معتاد من المتابعين وصل إلى حوالي 200 ألف متابع خلال ساعتين فقط مساء الأحد. وجاء هذا خلال أقل من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسابات باريس سان جيرمان تهبط بسبب ميسي المركز الخبري الوطني.

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