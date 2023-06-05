2023/06/05 | 09:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان المزاج في وادي السيليكون سيئا قبل عام من الآن بعد تراجع أسهم شركات التكنولوجيا، التي بدأت موجات من تسريح العمالة.ولكن صناعة التكنولوجيا تشهد طفرة هائلة حاليا لسبب واحد: الذكاء الاصطناعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في إنعاش صناعة التكنولوجيا؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في إنعاش صناعة التكنولوجيا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).