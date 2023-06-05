2023/06/05 | 09:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7fazCUV7VJk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنبار صندوق إعمار المناطق المحررة يؤهل شارع 30 وسط مدينة الرمادي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأنبار صندوق إعمار المناطق المحررة يؤهل شارع 30 وسط مدينة الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).