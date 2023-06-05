التربية تعلن ارتفاع نسب نجاح السادس الابتدائي وتفتح باب الاعتراض على النتائج

2023/06/05 | 09:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فتحت وزارة التربية باب الاعتراض على نتائج الامتحانات الوزارية للسادس الابتدائي بدورها الأول لعام الدراسي الحالي، معلنة ارتفاع نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي.

وقال الوكيل الإداري بالوزارة فلاح القيسي بتصريح للصحيفة الرسمية إنَّ “باب الاعتراض الذي فتحته الوزارة، سيكون لمديريات تربية ببغداد والمحافظات التي أعلنت النتائج وهي الرصافة الأولى والكرخ الأولى والثالثة، وكربلاء المقدسة، وصلاح الدين والديوانية ويستمر لعشرة أيام من تاريخ إعلان كل مديرية للنتائج، وسيفتح الاعتراض للمديريات التي لم تعلن لغاية الآن نتائج تلاميذها ولعشرة أيام أيضاً من موعد الإعلان”.

وأضاف أنَّ آلية التقديم على الاعتراضات تكون من خلال المدارس وفقاً لاستمارة خصصت لذلك والتي ترفعها إدارة المدرسة بدورها إلى المديرية التابعة لها للنظر بها، منوهاً بأنَّ الاعتراض يكون على الدرجة فقط، وبالتالي فلايتم إعادة تصحيح الدفتر الامتحاني”.

وذكر القيسي أنَّ نسب النجاح الأولية، تشير إلى حصول ارتفاع مقارنة بنسبها للعام الماضي، مرجعاً ذلك لأسباب عدة منها استقرار الوضع الأمني والسياسي في البلاد كالتظاهرات وغيرها، واستقرار السنة الدراسية وإكمال المنهاج المقرر، ما انعكس على المستوى العلمي للتلاميذ والطلبة .

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