2023/06/05 | 10:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت قيادة عمليات بغداد ،اليوم الاثنين، تنويهاً عن تفجير مسيطر عليه غرب بغداد.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “قيادة عمليات بغداد أصدرت اليوم، تنويهاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تنوه عن تفجير مسيطر عليه في العاصمة المركز الخبري الوطني.

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