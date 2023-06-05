السجن 15 سنة لرئيس مجلس محافظة نينوى لاقترافه جريمة الاختلاس

2023/06/05 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور قرارٍ حكمٍ غيابيٍّ بالسجن على رئيس مجلس مُحافظة نينوى سابقاً؛ لإقدامه على اقتراف جريمة الاختلاس.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً غيابياً على المُدان الهارب رئيس مجلس مُحافظة نينوى سابقاً بالسجن لمُدَّة خمس عشرة سنةً؛ استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.

وأوضحت أن "المُدان قام، بالاشتراك مع مُتَّهمٍ مُفرَّقة قضيَّته، بالاستيلاء على رواتب أحد المُوظَّفين من الأول من تموز 2015 ولغاية الأول من نيسان 2017، مشيرة إلى أنَّ المُوظَّف تمَّ كان يتمتَّع خلالها بإجازةٍ لأربع سنواتٍ.

وتابعت أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الإثباتات والأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فأصدرت قرار حكمٍ غيابي بحقه؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة".

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