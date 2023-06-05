حريقان كبيران يأتيان على نخيل الرميثة والسماوة.. خراطيم المياه أخمدت الأشجار المتفحمة (صور)

2023/06/05 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

تمكنت فرق مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حريقين اندلعا في مناطق زراعية وبساتين للنخيل في قضاء الرميثة والسماوة مركز محافظة المثنى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادثين حريق اندلعا داخل مناطق زراعية وبساتين للنخيل في قضاء الرميثة والسماوة مركز محافظة المثنى ".





وأضافت أنه "تم تطويق النيران المشتعلة، وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى الدور السكنية المحيطة لموقع الحادث".

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