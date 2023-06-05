بعد تشخيص مصاب بالمديّنة.. البصرة تتخذ تدابير وقائية لمنع تفشي الحمى النزفية

2023/06/05 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت محافظة البصرة ، اليوم الاثنين، عن إتخاذها تدابير وقائية للحيلولة دون أنتشار مرض الحمى النزفية في المحافظة، وذلك بعد رصد حالة مصابة في قطاع المديّنة بالمحافظة.

وذكرت فرقة الأستجابة السريعة في قطاع المدينة الصحي خلال بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام دائرة صحة البصرة عباس خلف التميمي وبإشراف مدير قطاع المدينة للرعاية الصحية الأولية أياد خير الله السالم، نفذت فرقة الأستجابة السريعة في قطاع المدينة وبالتنسيق مع مركز الهوير الصحي والمركز البيطري في قضاء المدينة متابعة حالة حـُمى نزفية مشخصة لِأحد المواطنين ضمن الرقعة الجغرافية للمركز".

وأضاف البيان، أن "اعلام القطاع ذكر أن "الفرقة اتجهت الى دار المصاب وتم اتخاذ عدة اجراءات وقائية و توعوية تضمنت تعفير دار المصاب بمادة الكلور المخفف والدور المجاورة له بمسافة 50 متر من كل جانب لدار المصاب",

وتابع ، أنه "تبين أن المصاب لايمتلك حظيرة حيوانات وليس من مربي الماشية ، كذلك شهدت الحملة فعالية مكثفة للتوعية الصحية حول مرض الحمُى النزفية من حيث معرفته وأسبابه وطرق الوقاية منه وتم توزيع الرسائل الصحية الخاصة بالمرض".

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