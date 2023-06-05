أرعبت السكان.. مقاتلات أمريكية تطارد طائرة مجهولة حلقت في منطقة محظورة

2023/06/05 | 10:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت مقاتلات أمريكية من طراز "F-16" لاعتراض طائرة خاصة من طراز "Cessna Citation"، ووفقًا لمصدر مطلع على هذا الحادث وقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "NORAD" ، أخبرنا كلاهما أن هذه الطائرة لم تستجيب وكان على متنها أربعة أشخاص.

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