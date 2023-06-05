الأعرجي يبحث مع مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ملف النازحين والأوضاع في سنجار

2023/06/05 | 10:34 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة نشرت الصفحة الرسمية لمستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، ان استقبل في مكتبه ببغداد ، مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان، رئيس إدارة أزمة سنجار، السيد زيدان خلف ..و اشارت الصفحة ان الطرفان تباحثوا جملة من القضايا والملفات، من بينها أوضاع النازحين في سنجار، ومخيمات النازحين الأخرى..فضلا عن بحث …

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