حسابات باريس سان جيرمان تنزف بسبب ميسي!

2023/06/05 | 10:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خسر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان عبر موقع “إنستغرام” عددا غير معتاد من المتابعين وصل إلى حوالي 200 ألف متابع خلال ساعتين فقط مساء الأحد.وجاء هذا خلال أقل من 24 ساعة من الإعلان عن رحيل ليونيل ميسي، حيث وصل العدد الإجمالي من الحسابات التي ألغت متابعة باريس سان جيرمان إلى حوالي […]

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