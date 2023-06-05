البنك المركزي: مبادراتنا الاقراضية بلغت 12 مليار دولار

2023/06/05 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، أن المبادرات الاقراضية للبنك المركزي بلغت 12 مليار دولار، مشيرا الى استراتيجية الإقراض الذي يعمل عليها البنك المركزي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

وقال العلاق في مؤتمر الاحتياجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، الذي تنظمه منظمة GIZ الألمانية وحضرته "الاقتصاد نيوز"، انطلاق من دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في اهداف النمو والازدهار وخلق فرص العمل عبر سياسة نقدية غير تقليدية بدأنها في العام 2015، وهي واحدة من سياسات التي تنتجها بعض البنوك المركزية في العالم من اجل دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف يسعى البنك الى بناء شراكة فاعلة مع المنظمات الدولية، وتحقيق التوازن بين التنمية والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة وتتوافق هذه الأهداف مع مبادرات البنك المركزي التمويلية منذ العام 2015 والتي تتنوع بين مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقروض الاسكانية والطاقة المتجددة والزراعة والاقتصاد والخدمات والتي بلغ مجموعها اكثر من 12 مليار دولار وشكلت حوالي ما يقارب 30٪ من اجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

وأكد أنه لغرض تعزيز هذا التوجه، يقوم البنك المركزي ويعكف الان، على بناء استراتيجية للإقراض التي وصلت الى مراحل متقدمة من حيث التصميم ومن المتوقع تدخل حيز الإعلان والتنفيذ مطلع العام 2024، مشيرا الى أنها تستهدف الى تسهيل الإقراض بمختلف الاشكال في ضوء تشخيص نقاط الضعف والتحديات والفرص.

وأكد أن البنك المركزي مستمر في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد وتقليل نسبة البطالة والفقر، وقد أظهرت تجربتنا في هذا المجال خلال مبادرة تمويل المشاريع والصغيرة خلال السنوات الماضية الى ان التمويل لوحده غير كافي لانطلاق هذه المبادرة وانما لابد من تعزيز القدرات وبناء المهارات والتدريب وخلق البيئة الملائمة لانطلاق هذه المشاريع وهذا ما تلمسه من المنظمات الدولية التي لها خبرات واسعة في هذا المجال.

ولفت الى أنه اطلقنا في الأيام الماضية مشروع تأسيس مصرف ريادة ونعمل على تحقيقه من خلال المصارف العراقية الذي سيكون اطارا وقاعدة للانطلاق في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويكون هذا النشاط الأساس لهذا المصرف الذي هو الاخر يتطلب الاستعانة بالخبرات الدولية.

وبين ان أدوات السياسة النقدية تساهم في صورة كبيرة في تجاوز الازمات التي حصلت بالاقتصاد، وندعو المصارف الحكومية والخاص الى تعزيز وتعظيم جهودها في اطار دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما له من اثار مباشرة على الاقتصاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي: مبادراتنا الاقراضية بلغت 12 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي: مبادراتنا الاقراضية بلغت 12 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).