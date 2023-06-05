2023/06/05 | 11:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت محاكم جنايات الرصافة وميسان والنجف ، اليوم الإثنين ، احكاما مختلفة تراوحت ما بين الاعدام والسجن المؤبد بحق مجرمي تجارة المخدرات.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء يصدر احكاما رادعة بحق تجار مخدرات المركز الخبري الوطني.

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