السوداني يترأس اجتماعاً للّجنة العليا لإعمار محافظة نينوى

2023/06/05 | 11:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، اجتماعاً للّجنة العليا لإعمار محافظة نينوى.وذكر بيان مقتضب لمكتبه الإعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “السوداني ترأس اجتماعاً للّجنة العليا […]

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