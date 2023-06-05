ثورة الواقع المختلط.. أبل تعتزم طرح سماعة بسعر باهض

2023/06/05 | 11:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السماعات المرتقبة ستكون المنصة الأولى الجديدة لـ"أبل" منذ نحو عقد من الزمن.

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