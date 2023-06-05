القضاء يصدر احكاما رادعة بحق تجار مخدرات ضبطت بحوزتهم كميات من الأفيون والكريستال المخدرة

2023/06/05 | 11:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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القضاء

أصدرت محاكم جنايات الرصافة وميسان والنجف احكاما مختلفة تراوحت ما بين الاعدام والسجن المؤبد بحق مجرمي تجارة المخدرات.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “محكمة جنايات الرصافة اصدرت إحكاما بالإعدام بحق ثمانية مجرمين من بينهم اثنين يحملون جنسيات أجنبية ضبط بحوزتهم (34) كيلو غرام من مادة الأفيون المخدرة فيما ضبط بحق اثنين منهم (466) غم من المواد المخدرة بعد ان تم استيرادها من دول اجنبية وترويجها داخل العراق، لافتا إلى أن هذه الاحكام تأتي وفقا للمادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

وأضاف أن “محكمة جنايات ميسان أصدرت حكمين بحق مجرمين اثنين بالسجن المؤبد على كل واحد منهما لقيامهم بتجارة المخدرات بعدما ضبط بحوزتهم (2) كيلو غرام من المواد المخدرة، مبينا أن هذين الحكمان يأتيان استنادا لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

وتابع أن “محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالسجن المؤبد على مجرم ضبط بحوزته (670) غرام من مادة الكرستال المخدرة، مشيرا إلى أن الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

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