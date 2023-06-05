الهند تسعى لاستعادة إرث وادي كشمير كوجهة للسياحة الدولية

2023/06/05 | 11:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستضع الهند استضافة اجتماع مجموعة العشرين في جامو وكشمير إقليم الاتحاد على خريطة السياحة الدولية الهند التي تستضيف اجتماع مجموعة العشرين في سريناغار هي محاولة لاستعادة إرث وادي كشمير كوجهة للسياحة الدولية التي تقديم أيضا مسرات سياحية غير عادية.

‎وفقا لسكوب، جاء اجتماع فريق العمل السياحي لمجموعة العشرين في الفترة من 22 إلى 24 مايو في سريناغار في وقت حرج عندما يبذل وادي كشمير جهودا مستمرة للارتداد إلى خريطة السياحة الدولية كمسكن للمسافرين المحليين والدوليين.

‎خلال الاجتماع، اصطف سريناغار بملصقات رفرفة، ورحبت بالمندوبين من مختلف البلدان في ما يوصف على نحو مناسب بأنه جنة.

‎كانت كشمير، بسبب جمالها الخلاب، مفضلة بين السياح المحليين والدوليين.



تقدم أشهى الأطباق الشهية، والأهم من ذلك، مزيج انتقائي من الثقافات، المنطقة على أنها فسيفساء ثقافية ساحرة.

‎ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، منع الدين الجيوسياسي وظل التطرف كشمير من تحقيق أقصى استفادة من اقتصادها السياحي، مما استلزم جهودا للتغلب على العقبات التي تمنع كشمير من الازدهار باعتبارها “أحر مكان على وجه الأرض”، وفقا لسكوب.

‎كان اجتماع السياحة خطوة في الاتجاه الصحيح.



وباعتباره أول حدث دولي “تذاكر كبيرة” يتم تنظيمه في جامعة جامو وكشمير منذ إلغاء المادة 370، لم يكن من الممكن أن تكون الرسائل أكثر وضوحا.

‎من الألعاب الهادئة على الشيكاراس الخشبية إلى استشعار نفحات زهور التوليب الطازجة المزهرة، فإن التجارب التي اقتصرت، للأسف، على الصور والذكريات القديمة، أصبحت الآن مفتوحة مرة أخرى للاستهلاك العام مع الاختتام الناجح لاجتماع مجموعة العشرين.

‎وفي الوقت نفسه، في حديثه عن اجتماع مجموعة العشرين في سريناغار، قال أحد سكان غاندربال: “نأمل أن يعزز هذا السياحة… نأمل أيضا أن تقام مثل هذه البرامج بشكل متكرر وأن يأتي الناس إلى هنا في كثير من الأحيان… سيأتي السياح الأجانب وهذا سينهي البطالة هنا… الآن، يعرف البلد بأكمله أن الكشميريين مضيفون جيدون ورحبنا بالمندوبين منفتح القلب.

‎رحب كشميريس باجتماعات مجموعة العشرين التي ستعزز قطاع السياحة والأعمال في كشمير.



من المقرر أن يزور المندوبون الأماكن الشهيرة المختلفة في سريناغار.

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